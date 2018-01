Portofino, celebrato San Sebastiano

Liguria - «Un richiamo alla Bellezza interiore, da ricercare sempre e in ogni momento»: inizia così l'orazione di Don Emanuele Giosso in occasione delle celebrazioni di San Sebastiano in una splendida giornata, quasi primaverile. Il sole splende sul monte di Portofino e tutto il Borgo, con il Primo Cittadino Matteo Viacava, il vice Sindaco Giorgio D'Alia e tutta l'Amministrazione, sale a piedi - come in processione - dal mare fino alla cappella di San Sebastiano avvolta dal bosco e affacciata sul mare. È necessario aggiungere diverse file di panche, sul sagrato della chiesa, insieme a due grossi altoparlanti per accogliere tutti i fedeli alla Santa Messa celebrata da Don Giosso.



«Queste sono le nostre tradizioni - sottolinea il Sindaco di Portofino Matteo Viacava - siamo molto legati alla nostra storia e vedere tanti portofinesi sul sagrato di San Sebastiano è la conferma di quanto tutti ci sentiamo vicini. Quando ci si avvicina alla Festa del patrono di San Sebastiano coincide con il risveglio della primavera e, anche oggi, è stato così. L'entusiasmo riparte a correre veloce».