Portofino, chef Ricchebono e Oldani «pestimonial» in piazzetta

Liguria - Chef Davide Oldani e Chef Ivano Ricchebono sono i "Pestimonial" che domenica 18 marzo a partire dalle 10 e 30 arriveranno in Piazzetta per sostenere la candidatura del Pesto a patrimonio dell'Umanità Unesco.



«Il Comune di Portofino ha voluto chiamare, in piazza Martiri dell'Olivetta, due fuoriclasse assoluti per dare voce e forza alla campagna di promozione a favore di un simbolo ligure nel mondo. Due numeri Uno, due Stelle assolute nell'universo mondiale della cucina. I due grandi Chef - insieme all'Istituto Alberghiero "Marco Polo" di Camogli - portofinesi, appassionati di pesto e cucina sono, chiaramente, invitati a partecipare portando da casa, solamente, il mortaio e il pestello. Tutti gli ingredienti necessari saranno messi a disposizione, in Piazzetta, grazie alla Regione Liguria».



«Siamo felici di poter supportare questa importante candidatura voluta fortemente dalla Regione Liguria - spiega il Sindaco di Portofino Matteo Viacava - Il Pesto è un'eccellenza della tradizione ligure e questa è senza dubbio una bellissima iniziativa utilissima e necessaria per il nostro territorio. Sono felice che qualcuno abbia pensato di agire in questo senso. Mi aspetto partecipazione e collaborazione da tutti i portofinesi».