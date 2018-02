Portofino, sopralluogo sulla tratta «green»

Liguria - Da Rapallo a Portofino, passando per Santa Margherita Ligure, a bordo di autobus elettrico. Sopralluogo tecnico, questo pomeriggio nel golfo del Tigullio, sulla tratta che ha collegato – in via sperimentale – i tre comuni limitrofi.



Il Sindaco di Portofino Matteo Viacava, insieme a Paolo Donadoni e Carlo Bagnasco – rispettivamente primi cittadini di Santa Margherita Ligure e Rapallo – si sono incontrati insieme ai vertici della Città metropolitana per una prova pratica di viaggio insieme Heuliez Bus (azienda francese leader nella produzione di motori elettrici) e Iveco.



"L'incontro è stato positivo, siamo molto soddisfatti – sorride Matteo Viacava, Sindaco di Portofino – Il nostro territorio è incredibilmente unico e bello; l'idea di utilizzare mezzi a emissioni zero è affascinante e da attuare assolutamente. Questo tema ci è molto caro. La politica green ed ecologica è un punto cardine nel pensiero dell'Amministrazione portofinese e, vestendo i panni del turista, partire da Rapallo per raggiungere Portofino passando da Santa penso sia splendido se viene fatto utilizzando un autobus elettrico. Silenzio e inquinamento zero, il modo migliore per vivere i nostri angoli di paradiso".