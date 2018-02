Prolungata l´allerta neve, salve le zone costiere

Liguria - La Protezione Civile Regionale ha diffuso l’allerta meteo per neve diramata da Arpal sulla base degli ultimi aggiornamenti meteo.



L’allerta è modificata e prolungata secondo queste modalità: Zona a (comuni interni): allerta gialla fino alle 23.59 di oggi, lunedi’ 5 febbraio, zona b (comuni interni): allerta gialla fino alle 23.59 di domani, martedi’ 6 febbraio, zone d e e: allerta gialla fino alle 15 di oggi, lunedi’ 5 febbraio. successivamente arancione fino alle 9 di domani, martedi’ 6 febbraio e quindi nuovamente gialla fino alle 23.59.



Criticità verde su comuni costieri delle zone A e B e su tutta la zona C. Il dettaglio, comune per comune, è reperibile sul sito www.allertaliguria.gov.it dove sono riportate anche le norme di autoprotezione consigliate dalla Protezione Civile Nazionale, da adottare prima e durante gli eventi. La Sala Operativa Regionale resterà aperta per tutta la durata dell’allerta.



Le previsioni per oggi. Nevicate su DE, anche moderate; i fenomeni potrebbero interessare anche l'interno di A (quota neve 400-500 m) e l'interno di B (quota neve 200 m), dove non si escludono locali rovesci nevosi. Quota neve tra 600-800 m su C. Possibili sporadici episodi di neve mista a pioggia tra il Genovesato e Savonese. Altrove piogge sparse e rovesci, localmente temporaleschi. Venti forti da Nord su AB con raffiche fino a 60/70 km/h, in particolare su rilievi e capi esposti. Mare molto mosso su A. Condizioni di disagio per freddo su B e parte orientale di A.



Domani fino alle prime ore del mattino possibili deboli nevicate su D ed E e interni di AB. Fenomeni in ripresa nel pomeriggio con deboli nevicate su D e parte occidentale di E e a quote collinari su interni di AB. Altrove piogge sparse e rovesci, localmente moderati. Venti forti dai quadranti settentrionali su A e B con raffiche fino a 60/70 km/h su rilievi e capi esposti. Mare molto mosso su A. Disagio per freddo su B.



Dopodomani, mercoledì 7 febbraio:fino a metà giornata deboli nevicate su DE in esaurimento dal pomeriggio. Altrove ancora possibili piogge sparse, di debole intensità. Fenomeni in esaurimento ovunque dal pomeriggio. Venti ancora forti dai quadranti settentrionali con raffiche fino ai 50-60 km/h in attenuazione nel corso della giornata.