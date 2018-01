Rassegna Poesie d´Amore per San Valentino: quasi 900 le opere arrivate

Liguria - Conclusa la rassegna poesie d'amore inserita fra gli eventi culturali di San Valentino Innamorati a Camogli, manifestazione giunta ben alla sua trentunesima edizione. Iniziativa d'immagine e di promozione turistica, nel corso del tempo è riuscita a coinvolgere tutti i comparti economici, commerciali e turistici della città, dando vita a molteplici iniziative d'intrattenimento.



Importante attrattiva è il PIATTO RICORDO di SAN VALENTINO A CAMOGLI, ogni anno dalla diversa immagine, dato in omaggio dai ristoratori durante le giornate dedicata alla festa degli innamorati. Il successo è stato tale da aver innescato nel corso del tempo una vera mania da collezionismo, con scambi di quei piatti collezione ormai quasi introvabili. Il Piatto ricordo San Valentino ... innamorati a Camogli Edizione 2018 è firmato da Maria Teresa Di Micco. Notevoli anche gli eventi culturali che attirano l'attenzione di migliaia di artisti, poeti, letterati, scrittori, pittori, fotografi, appassionati del bello, dell'amore, innamorati di Camogli. Fra questi particolare importanza assume proprio la Rassegna dedicata alle poesie balzata evidentemente alla ribalta nazionale con quasi 900 opere in concorso ed un sentito coinvolgimento degli autori.



Lecce, Roma, Milano, Grosseto, Aosta, Mandria (Ta), Cosenza, Treviso, Sorrento, Bologna,Brescia, Bari-Molfetta, Torino, Viterbo, Pordenone, Lucca, Reggio Calabria, Piacenza, Cesena, Trapani, La Spezia, Isernia, Torino, Salerno, Genova ... insomma veramente tutta Italia unita in nome delle Poesie d'Amore di San Valentino a Camogli, ma anche Montreal (Canada), Liverpool (Inghilterra), Montreal (Quebec), Folkestone (UK), Bosnia e Herzegovina, Albania, Locarno (Svizzera) e l'elenco potrebbe continuare!



"Un successo che va oltre le più rosee aspettative - dice il vice Sindaco e assessore alla Cultura Elisabetta Caviglia – con riscontri da ogni provincia d'Italia e anche dall'estero. La gestione della nostra rassegna, cresciuta in modo così evidente, è divenuta estremamente complessa ed impegnativa, per questo ringrazio i miei uffici, l'Associazione Commercianti e la giuria per il grande lavoro svolto con serietà e professionalità. Un ringraziamento particolare a tutti coloro che hanno partecipato inviando la loro poesia che così facendo hanno contribuito a diffondere ulteriormente il nome di Camogli".



La giuria, composta da Mario Peccerini, Federica Lamera e Giulia Pirchi, coadiuvati da Luciana Sirolla presidente ASCOT e Daniela Bernini ufficio stampa e comunicazione, ha già iniziato a riunirsi iniziando le selezioni che termineranno entro il mese di gennaio.



Il lavoro è lungo ma è doveroso dedicare a tutti i partecipanti seria ed approfondita attenzione, semplici appassionati ma anche professori, autori e poeti professionisti, ricercatori scientifici, studenti e pensionati che con entusiasmo e anche un pizzico di coraggio con le loro poesie ci trasmettono esperienze personali, emozioni, sentimenti, ricordi, desideri, a volte anche rancori e dispiaceri che comunque si dissolvono nel nome dell'amore, in nome di Camogli.



Come previsto dal bando da sabato 10 a domenica 18 febbraio 2018 le venti migliori poesie, selezionate fra quelle pervenute in concorso, saranno stampate in artistici poster esposti sul molo del porticciolo di Camogli e nelle frazioni di Ruta e San Rocco, location che garantiscono la migliore visibilità alla rassegna valorizzandone i contenuti. Il pubblico potrà esprimere le proprie preferenze presso l'info Point "San Valentino a Camogli" sabato 10 e domenica 11 fino alle ore 15,00; alle ore 16,00 avverranno le consegne degli attestati di "Opera selezionata" agli autori delle 20 poesie pubblicate. Le stesse saranno ulteriormente valorizzate attraverso la loro pubblicazione all'interno del libro "Teneramente atteso, in stampa ad aprile 2018 dedicato ai grandi scatti fotografici dei tramonti più belli di Camogli. L'accostamento delle poesie d'amore alle fotografie pubblicate, selezionate fra le pervenute nell'ambito del Concorso Fotografico "Teneramente Atteso" lanciato dall'Hotel Cenobio dei Dogi, renderanno ancora più suggestivi i colori e l'imponenza delle sfumature che i tramonti di Camogli sono in grado di assumere coinvolgendo emotivamente il lettore. Autore e ideatore del libro è Giuseppe Giusto, testimone di un nobile gesto che ha deciso di devolvere interamente in beneficienza i proventi dalla vendita dell'opera.



Premio Speciale. Una giuria accreditata assegnerà il "Premio Speciale" ad una delle delle 20 poesie selezionate. L' autore riceverà in premio un week end a Camogli con cena presso uno dei ristoranti di San Valentino a Camogli oltre ad una visita personalizzata nell'affascinante Abbazia di San Fruttuoso (costruita tra il X e il XIII secolo, restaurata e aperta al pubblico dal FAI – Fondo Ambiente Italiano dal 1988, un luogo magico immerso nella natura, raggiungibile esclusivamente via mare o attraverso i sentieri del Parco di Portofino) guidata dal direttore.