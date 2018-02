Recco, il comune assiste i senzatetto in vista dell´allerta

Liguria - Il Comune di Recco - insieme alla croce verde e ai Vab - organizza un servizio straordinario, in vista del peggioramento delle condizioni meteo, per assistere i senza tetto presenti in Città.



«Servizio e assistenza non solo in stazione ma anche sulle spiagge in modo da distribuire cibo, bevande e calde coperte a tutti coloro che hanno bisogno di aiuto durante la notte gelida prevista dall'allerta meteo. Secondo alcuni dati, nella sala d'attesa della stazione, dormono dalle tre alle quattro persone e almeno un altro senzatetto trova riparo sulla spiaggia. Si segnala inoltre che commercianti recchesi hanno offerto liberamente beni di consumo per aiutare i più bisognosi».