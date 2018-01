Riaperta a senso unico alternato l´Aurelia tra Lavagna e Sestri

Liguria - È stata riaperta al traffico alle 17 la strada statale 1 “Aurelia” tra Lavagna e Sestri Levante, chiusa a seguito della caduta di alcuni massi dal costone roccioso di monte, verificatasi lo scorso 4 gennaio all’imbocco della galleria di Sant’Anna, in corrispondenza del km 475.800. Come già annunciato negli incontri dei giorni scorsi tra Anas, Regione Liguria e gli Enti locali coinvolti, la circolazione sarà temporaneamente disciplinata da un senso unico alternato tra i km 475,750 e 475,850.



“Abbiamo seguito dal primo momento con grande attenzione le varie criticità che finalmente oggi si possono dire parzialmente risolte – ha detto l’assessore alle Infrastrutture di Regione Liguria Giacomo Giampedrone - Come avevamo preannunciato è stata riaperta alle 17 la strada a senso unico alternato, togliendo così il disagio principale dovuto al blocco della circolazione. Voglio ringraziare per la grande solerzia avuta in tutte le fasi tutti gli enti e Istituzioni che hanno collaborato con gande senso di responsabilità per arrivare a questo obiettivo. Continueremo a monitorare con la struttura tecnica di ANAS che ha gestito gli interventi fino ad ora e gestirà quelli futuri per l’apertura a doppio senso prevista nella prima decade di febbraio come già annunciato”.



Sono stati completati i primi interventi di messa in sicurezza finalizzati alla riapertura a senso unico alternato della corsia lato mare costituiti dal disgaggio e pulizia del versante compreso l’allontanamento di opere protettive ormai danneggiate, l’istallazione di reti protettive a contatto nelle aree private di monte, l’istallazione di una barriera protettiva provvisoria. L’apertura di oggi è stata possibile con l’utilizzo di numerose squadre specializzate che hanno lavorato interrottamente anche di sabato e domenica Seguiranno gli interventi di completamento che prevedono tra l’altro l’istallazione di una barriera paramassi ad elevato assorbimento energetico lunga 60 m ed alta 4 m.