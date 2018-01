Rifiuti, aumenta del 5% la raccolta differenziata in Liguria

Liguria - Sono raddoppiati in un anno i Comuni 'ricloni' in Liguria, che hanno raggiunto e superato la percentuale del 65% di raccolta differenziata dei rifiuti, passando dai 32 del 2015 ai 63 del 2016. E' la novità emersa alla prima edizione di 'Ecoforum Rifiuti'. Il podio ligure dei Comuni 'ricicloni' è tutto savonese: Giusvalla è all'83,6% di differenziata, Giustenice all'81,6%, Cosseria all'81,1%. Seguono Cairo Montenotte (80,4%), Garlenda (80%), Altare e Piana Crixia (78,3%). Per i Comuni con più di 15 mila abitanti Sestri Levante si attesta al primo posto con il 75%, seguito da Chiavari con il 63%. Più indietro La Spezia con il 50%. Savona 42,5% e Imperia 36,8%. In coda Genova e Ventimiglia al 33% e 27%.



Raccolta differenziata - «Grazie alla nostra legge regionale – continua Giampedrone – siamo riusciti ad avere una crescita del 5% sulla raccolta differenziata in Liguria, passando dal 38,63% del 2015 al 43,19% di oggi, di cui siamo orgogliosi, ma non possiamo fermarci qui, dobbiamo fare ancora tanta strada. Naturalmente lo dico al sindaco Bucci: se svolta Genova svolta la Liguria, se Genova rimane al palo si fa più fatica. Genova deve impostare un piano di gestione della raccolta differenziata importante, che le consente di essere allineata col sistema regionale e inoltre ragionare con la società che gestisce i rifiuti per la riapertura di Scarpino e per arrivare alla soluzione impiantistica che serve a Genova e alla sua provincia».