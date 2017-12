Rimane incastrato sotto l´escavatore, lo liberano i vigili del fuoco e i passanti

Liguria - E' rimasto incastrato con la caviglia sotto all'escavatore mentre stava lavorando. Momenti di apprensione per un 75enne a Brazza, nel Comune di Levanto. L'allarme è scattato alle 11.30 circa e sul posto sono accorsi i vigili del fuoco del Comando Provinciale della Spezia.

Immediatamente la Sala Operativa ha inviato sul posto la squadra del Distaccamento di Brugnato con cinque operatori e quella del Distaccamento Volontario di Levanto con altri cinque.



Giunti sul posto e raggiunto il malcapitato hanno messo in atto una manovra per il sollevamento del mezzo con speciali cuscini pneumatici, ma la conformazione del terreno - piuttosto in pendenza - e la posizione dell’escavatore non hanno consentito di procedere in sicurezza.



Allora, procuratosi un robusto palo di castagno, e grazie anche all’aiuto di alcune persone lì presenti, hanno provveduto a sollevare manualmente la macchina operatrice quel tanto che è bastato a liberare l’arto imprigionato sotto di essa.



L’uomo è stato quindi stabilizzato dal personale della Croce Rossa di Levanto giunta sul posto insieme all’automedica Delta 3, e trasportato all’ospedale San Martino di Genova con l’elicottero Drago dei vigili del fuoco, atterrato - con una magistrale manovra - direttamente sulla strada sottostante il teatro dell’incidente.