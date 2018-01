Rinnovo del contratto delle Forze dell´Ordine, Coisp: «Pugnalati alle spalle»

Liguria - «Il Governo in carica, con un colpo di coda, ha voluto forzare la chiusura di un contratto scaduto da oltre 9 anni per le Forze dell’Ordine ed Armate dello Stato a costi che hanno del ridicolo e che per l’ennesima volta dimostrano lo scarso interesse che la politica assegna alla sicurezza e difesa del nostro paese concedendo una misera elemosina ai servitori più a rischio che lo Stato abbia»: lo ha dichiarato Matteo Bianchi, il leader ligure del COISP, sindacato indipendente di Polizia.



«In settimana i Ministri competenti del nostro Governo hanno confezionato l’ennesimo “crimine” nei confronti dei loro fedeli uomini e donne, ignorando ancora una volta la specificità a cui appartengono e fregandosene del fatto che ogni giorno rischiano la vita per garantire la lotta alle mafie, il contrasto al crimine organizzato, l’ordine e la sicurezza pubblica nel nostro paese, il contrasto della droga e della pedofilia, la sicurezza stradale, ferroviaria, informatica ed aeroportuale, la gestione dell’immigrazione oltre a tante altre attività quotidiane che purtroppo spesso non hanno moltissimo risalto mediatico».



«Il COISP non può e non ha tollerato questa ennesima pugnalata alle spalle dei poliziotti da parte della politica e continuerà a lottare affinchè i cittadini tutti sappiano che ai nostri cari Governanti dell’ordine e della sicurezza pubblica non importante più di tanto. Per questo a breve andremo a “ringraziare” proprio i due Ministri liguri (Orlando e Pinotti) che con i fatti hanno dimostrato solo disprezzo e menefreghismo verso chi rappresentano, andando a suonare, per più sere, ai campanelli delle loro abitazioni a Genova e La Spezia accompagnati dalle nostre ormai famose sagome che rappresentano i poliziotti pugnalati alle spalle perché questo è avvenuto», ha concluso.