Risarcimenti, la Corte dei Conti ha chiesto 7 milioni e mezzo di Euro

Liguria - «La Corte dei Conti della Liguria nel 2017, con 40 sentenze per giudizi di responsabilità e 194 di conto, ha accertato danni erariali per quasi 2 milioni»: lo ha rivelato il presidente della sezione giurisdizionale Mario Pischedda durante l'inaugurazione dell'anno giudiziario.



Fondi - «La procura, coordinata da Claudio Mori, ha chiesto risarcimenti per quasi 7 milioni e mezzo di euro. I procedimenti chiusi, comprese le archiviazioni, sono stati 653, ma l'arretrato, per carenza di personale e mezzi, è di 3427 fascicoli da esaminare».



Reati - «Tra gli illeciti emergono principalmente quelli riguardanti le violazioni dei principi di esclusività dei dipendenti pubblici, quelli in campo sanitario, i danni erariali da reati contro la pubblica amministrazione, episodi legati ai fatti del G8 per danni d'immagine. Nel 2017 sono state pronunciate otto sentenze relative alle spese sostenute dai gruppi regionali riferite ai primi sei mesi del 2010, che hanno dichiarato prescritte le richieste risarcitorie».