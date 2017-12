Treni in tilt per il maltempo, ecco un piano per evitare nuovi disagi

Ieri si è tenuta una riunione presieduta dal prefetto Fiamma Spena a cui hanno partecipato l'assessore Regionale alla Protezione Civile Giampedrone, i vigili del fuoco, la polizia ferroviaria, i responsabili regionali di Trenitalia e Rfi

Liguria - «Un piano per evitare che gli utenti dei treni subiscano disagi in caso di maltempo»: è stato varato in prefettura a Genova dopo le difficoltà registrate il 10 e 11 dicembre scorsi quando maltempo e gelo mandarono in tilt diversi collegamenti tra Liguria, Lombardia, Piemonte e Parma. Rfi, in caso di allerta, dovrà avere un numero dedicato per i contatti con la Protezione civile per avere notizie sullo stato dei trasporti e sulle eventuali emergenze. Il piano è stato definito durante una riunione presieduta dal prefetto Fiamma Spena. Vi hanno partecipato l'assessore Regionale alla Protezione Civile Giampedrone, i vigili del fuoco, la polizia ferroviaria, i responsabili regionali di Trenitalia e Rfi.



Emergenza - «Particolare attenzione Rfi dovrà rivolgere alla comunicazione verso gli utenti in caso di sospensione o interruzione del servizio. Rfi dovrà anche definire le procedure da attivare in caso di emergenza organizzando l'attivazione di mezzi di trasporto alternativi.