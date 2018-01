Università, 21 master finanziati con il fondo sociale europeo

Liguria - «Regione Liguria finanzia 21 master universitari gratuiti di primo e secondo livello, finalizzati ad ampliare l'offerta di alta formazione nei settori strategici dell'economia regionale»: lo hanno annunciato questa mattina l'Assessore alla formazione della Regione Liguria Ilaria Cavo insieme al Prorettore Vicario dell'Ateneo genovese Enrico Giunchiglia e al Delegato del Rettore per l'apprendimento permanente, Mauro Palumbo.



Master - «Finanziati con 3 milioni di euro provenienti dal Fondo Sociale Europeo e completamente gratuiti, i master prevedono oltre 400 posti destinati a laureati nei corsi accademici triennali (master di 1° livello) e nel biennio di specializzazione (2° livello). Grazie alla collaborazione con enti pubblici e privati del territorio e al forte coinvolgimento del sistema produttivo, sono previsti stage in azienda anche all'estero e percorsi di accompagnamento al lavoro finalizzati alla creazione d'impresa e all'assunzione presso le 240 imprese ed enti coinvolti, che già adesso hanno mostrato interesse e disponibilità all'assunzione di più di 200 studenti».



Imprenditoria - «Con questi Master andiamo a potenziare l'alta formazione proprio negli ambiti richiesti dal tessuto imprenditoriale ligure - ha commentato Cavo - Nel bando avevamo esplicitamente previsto un punteggio basato sulla percentuale di occupazione prevista, incentivando in questo modo l'ente formatore a co-progettare i percorsi formativi insieme alle aziende, non solo per l'organizzazione degli stage, ma soprattutto per rispondere ai fabbisogni di competenze espressi dal mercato». «L'Ateneo è orgoglioso di poter mettere le proprie eccellenze nella didattica e nella ricerca a servizio dello sviluppo economico regionale e dell'occupabilità dei giovani laureati - ha dichiarato Giunchiglia - Lo stretto raccordo con il tessuto produttivo ed istituzionale ligure da cui nascono i master aiuterà a rendere ulteriormente sinergica l'alta formazione con le esigenze e le potenzialità del territorio. Sviluppo significa infatti non solo rispondere al bisogno di competenze della Liguria, ma anche anticipare i bisogni futuri, per accentuare la competitività dei nostri giovani e delle imprese in un mercato globalizzato».



Territorio - «Tra tutti i progetti presentati in risposta al bando regionale, l'Università di Genova è risultata vincitrice di tutti i master finanziati, presentando un'offerta formativa nei settori strategici per lo sviluppo della Liguria, in stretto raccordo con le esigenze provenienti dal mondo del lavoro e delle professioni del territorio.



Aree - Gli ambiti disciplinari coinvolti afferiscono alle aree privilegiate dal Programma Nazionale della Ricerca 2015-2020 e spaziano dall'industria 4.0, al turismo, all'ICT e alla cyber security, alle tecnologie per la salute, la sicurezza e la disabilità, al design e made in Italy, alla valorizzazione del patrimonio culturale. In particolare sono tre i temi tutti "liguri" che rientrano nella Strategia di Specializzazione Intelligente regionale: tecnologie del mare (3 master), salute e scienze della vita (4 master) e sicurezza e qualità della vita nel territorio (8 master). I bandi dei Master, firmati oggi dal Magnifico Rettore, saranno consultabili da lunedì 22 gennaio sul sito www.perform.unige.it.