«Askha della Neve», domenica al Teatro della Tosse

Liguria - Domenica 28 gennaio, ore 16.00 nuovo appuntamento con la stagione dedicata al teatro per ragazzi, in scena ASKHA DELLA NEVE della Compagnia del Piccione.



Tra ghiacci e boschi innevati Ashka, giovane donna dagli occhi di foca, compie il suo viaggio: un cammino avventuroso che la porterà in cima alla montagna fino alla tana del grande orso bruno, sorvegliata nei suoi passi dalla magica saggezza di una vecchia civetta guaritrice. All’entrata della tana Ashka affronterà poi la prova più difficile: la paziente conquista della fiducia dell’orso, al quale porterà cibo ogni giorno, mostrandosi e via via avvicinandosi, fino a poterlo guardare occhi negli occhi. Con questa amorosa sapienza tornerà finalmente a casa.



Un’attrice agisce e parla dentro lo spazio magico del racconto, delimitato da un tappeto che raccoglie gli oggetti attraverso cui la storia viene rappresentata: ciotole, tazze, semi, acqua, cucchiai. I gesti quotidiani di una piccola mensa diventano trasposizioni per immagini di luoghi e personaggi della fiaba, dentro lo scorrere intenso di voce e musica, suonata dal vivo in puntuale e delicata simbiosi con il narrare.



Così viene tessuto via via il filo della storia ma anche una relazione intima, di ascolto e accoglienza, con il pubblico, seduto vicino e intorno alla scena: come Ashka raccoglie, prepara e porta cibo all’orso per addomesticarlo, così la narratrice offre parole e un dolce dono condiviso (lo stesso cibo offerto all’orso) per incontrare e addomesticare i suoi spettatori, in un piccolo rito di ospitalità.



Lo spettacolo è ideato, scritto e interpretato da Simona Gambaro, i cui gesti e voce sono accompagnati in un preciso e calibrato contrappunto dalle musiche originali, eseguite dal vivo, del musicista compositore polistrumentista Cosimo Francavilla.



Il Teatro del Piccione si avvale per questo allestimento di una collaborazione d’eccezione: l’artista genovese Alessandra Raggi ne cura l’immagine scenica, elaborando una creazione ispirata alla storia e realizzata con la particolare tecnica da lei prediletta del collage con interventi pittorici.