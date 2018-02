«Ratelle e Sciarbelle», il 18 febbraio al Teatro di Cicagna

Liguria - Torna al Teatro di Cicagna il dialettale con uno spettacolo cult del repertorio del teatro genovese: domenica 18 febbraio alle 16 il Teatro Dialettale Stabile della Regione Ligure con l’adattamento e la regia di Carla Lauro, porta in scena il più amato dei testi del poeta e commediografo Vito Elio Petrucci, «Ratelle e Sciarbelle».



Lo spettacolo ebbe le sue radici da una serie di recite estive nel Centro Storico ma più che recite apparvero come improvvisazioni recitative, relegate tra una piazzetta, un portone e una finestra del Cento Storico. I passanti, che credevano si trattasse di reali contrasti urlati tra una finestra e l’altra dei carrugi, decretarono un successo esaltante. Ma è proprio nella stretta coabitazione dei vicoli che la “ratella”- ossia la litigata a voci spiegate - ha la sua culla più schietta. Petrucci in seguito, nello scrivere no spettacolo per il palcoscenico tradizionale, pensò bene di legare alle RATELLE l’epiteto più ricorrente nella vulgata genovese del litigio, cioè SCIARBELLE (in lingua ciabatte) che si riferisce a donne che non brillano proprio per comportamenti virtuosi.