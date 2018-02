A Sestri Levante tutti pazzi per il cioccolato artigianale

Dal 23 al 25 febbraio in Piazza Matteotti

Liguria - Il cioccolato, soprattutto se artigianale, mette tutti d’accordo: adulti e bambini che sono i veri protagonisti della festa del cioccolato artigianale targata Chocomoments che per il secondo anno consecutivo torna a Sestri Levante dal 23 al 25 febbraio. E’ tutto pronto, infatti, per il dolce weekend organizzato da Chocomoments con il patrocinio del Comune. Sono tanti appuntamenti golosi da non perdere in Piazza Matteotti che per l’occasione, si trasformerà in un laboratorio a cielo aperto grazie alla Fabbrica del Cioccolato, la grande struttura che ospiterà degustazioni, cooking show, lezioni per adulti e laboratori per bambini.



C’è grande attesa per la mostra-mercato del cioccolato con stand sempre aperti dalle 10.00 alle 20.00. Un’occasione speciale per scoprire ed assaggiare il ricco assortimento di deliziose praline, tavolette al latte, fondenti e aromatizzate, creme spalmabili, liquori al cioccolato, cremini e cialde. Inoltre per gli amanti del “cibo degli dei” ci sono dolci sorprese: sculture di cioccolato e piccole e raffinate creazioni belle da vedere e buone da mangiare. Ma le sorprese non finisco qui. Tra gli eventi da non perdere, ci sono i cooking show "Come nasce una pralina” (venerdì alle 18.00) e “Come nasce una sacher” (domenica alle 15.00) e lo speciale e attesissimo cooking show di sabato alle 18.00 durante il quale sarà realizzata una pralina originale che avrà come ingrediente eccezionale, un prodotto tipico della città, svelato a sorpresa dal maestro cioccolatiere Giancarlo Maestrone. La speciale pralina realizzata per omaggiare la città di Sestri Levante sarà offerta in degustazione gratuita a tutti i presenti. Per i più piccoli, c’è lo spazio Choco Baby aperto tutti i giorni dalle 15.30 alle 17.30. I bambini potranno improvvisare con il cioccolato preparando deliziosi cioccolatini con tutte le attrezzature necessarie: grembiuli, cappellini, guanti e attrezzi per la lavorazione (costo € 5.00). Tutti i bambini in possesso del segnalibro della festa che è stato distribuito nelle scuole, avranno diritto uno sconto sul laboratorio. Domenica dalle 10.00 alle 12.00 gli adulti potranno imparare a fare i cioccolatini partecipando al mini-corsi di pralineria a cura dai maestri cioccolatieri ChocoMoments (costo € 30.00 a persona prenotazione obbligatoria giancarlo.maestrone@gmail.com).