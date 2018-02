Al via “Bogliasco Pro NiNiN” con un concerto lirico dell’associazione Opera Opera

Liguria - Nei giorni 6, 7 e 8 luglio 2018 il magnifico borgo ligure di Bogliasco si trasformerà nuovamente in un fantastico mondo a misura di bambini, ragazzi e famiglie grazie alla sesta edizione del NiNiNFestival. Nato da un’idea di Mariagrazia Bisio, il progetto viene organizzato dalla Pro Loco in collaborazione con la Consulta delle Associazioni, è sostenuto dal Comune di Bogliasco e propone concorsi, spettacoli, laboratori, giochi e animazioni per i più piccoli, eventi per gli adolescenti, conferenze ed incontri per gli adulti e la Fiera dei Servizi al Bambino, tutto a fruizione gratuita.



Dallo scorso anno è nata la rassegna invernale “BOGLIASCO PRO NININ” con vari eventi pensati e organizzati per promuovere la nuova edizione del festival e raccogliere fondi, ma anche stimoli, esigenze e nuove idee.

L’iniziativa è a cura della Consulta delle Associazioni di Bogliasco, organismo che promuove l'associazionismo quale strumento di valorizzazione del territorio. La comunità bogliaschina partecipa e unisce le forze, insieme all'amministrazione comunale e agli organizzatori, per la causa di un festival con importanti temi sociali ed educativi.



Giovedì 22 febbraio 2018 alle ore 21:00 nella Sala Bozzo di Bogliasco è in programma “Opera Opera per il Ninin”, concerto lirico a cura dell’associazione culturale musicale Opera Opera con la partecipazione di Maria Letizia Poltini al pianoforte, maestra che dal 2009 lavora come pianista accompagnatore presso l’Istituto Musicale “Alfredo Casella” di Novi Ligure ed è coinvolta nell’attività concertistica dell’Orchestra Classica di Alessandria sia in qualità di pianista che di cantante.

Insieme a lei sul palco ci saranno il soprano Laura Romo Contreras, il mezzosoprano Cristiana Emoli, il tenore Orazio Taglialatela Scafati, il baritono Andrea Lanzola ed il basso Riccardo Ristori.

Verranno eseguite musiche di Verdi, Donizetti, Mozart, Puccini, Bizet, Offenbach, Saint Saens e l’ingresso è libero con offerta gradita a favore della VI edizione del NiNiN Festival.



Il concerto inaugura anche la stagione 2018 di Opera Opera, associazione musicale culturale nata nel 2016 con l’intento di promuovere la diffusione dell’opera lirica e la sua fruizione a tutti i livelli come grande patrimonio della storia quale è, proponendo spettacoli semplici ma molto curati sia dal punto di vista musicale sia dal punto di vista scenico in una forma inusuale che si avvale dell’accompagnamento del solo pianoforte ed altri pochi strumenti a seconda del repertorio.



I prossimi eventi di Bogliasco Pro NiNiN verranno comunicati sul sito e sulla pagina facebook del festival.