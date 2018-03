Al via il concorso per il Premio Bindi 2018

Liguria - Da Mirkoeilcane a Zibba sono molti ormai i vincitori del Premio Bindi ad essersi affermati nel mondo della musica. Parte ora la nuova edizione (la 14a) del Premio di Santa Margherita Ligure (Ge), uno dei più prestigiosi concorsi e festival italiani dedicati alla canzone d'autore, intitolato a Umberto Bindi, indimenticato cantautore genovese. Riconfermato direttore artistico, dopo la prima bella esperienza dello scorso anno, proprio Zibba.



Il festival si svolgerà dal 6 all'8 luglio e, oltre al concorso, in programma sabato 7, ospiterà presentazioni, live e showcase.



Il concorso è riservato a singoli o band che compongano le proprie canzoni. Non ci sono preclusioni per il tipo di proposte artistiche, da quelle stilisticamente più tradizionali a quelle più innovative. Fra tutti gli iscritti, una commissione selezionerà dieci artisti che si esibiranno nella finale del 7 luglio 2018 a Santa Margherita Ligure, di fronte ad una prestigiosa giuria composta da musicisti, giornalisti e addetti ai lavori.



Caratteristica del Premio Bindi è quella di non premiare una singola canzone ma l'artista nel suo complesso, dal momento che tutti i finalisti avranno modo di eseguire ben quattro canzoni, tre proprie e una cover.



Il 1° classificato riceverà una targa di riconoscimento e una borsa di studio. Ma molti altri sono i premi in palio, alcuni dei quali saranno annunciati prossimamente.



L'iscrizione è gratuita. La domanda deve essere spedita entro e non oltre il 1° maggio 2018 esclusivamente tramite il sito www.premiobindi.com nell'apposita sezione. Sul sito è disponibile anche il bando completo del concorso con il dettaglio dei vari premi.



Il concorso è indetto dal Comune di Santa Margherita Ligure con il patrocinio della Regione Liguria.



Il Sindaco di Santa Margherita Ligure, Paolo Donadoni, ha dichiarato: "Santa Margherita Ligure città della musica grazie ai suoi concerti, ai suoi festival, ai corsi di perfezionamento a Villa Durazzo. Città della musica grazie al Premio Bindi che ha saputo scoprire talenti ma che soprattutto dà un'occasione ai giovani artisti emergenti. Buon lavoro a tutti in primis al direttore artistico Zibba".