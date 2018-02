Outlet: più visitatori, più aperture e più fatturato

Liguria - Il 2017 è stato un anno ricco di successi per Brugnato 5Terre Outlet Village: ha fatto registrare un incremento del 15% nel numero di visitatori rispetto al 2016, cha ha portato ad un aumento del 25% nel fatturato. Numeri questi che testimoniano il successo dell’Outlet Village ligure che si appresta, nel mese di aprile, a festeggiare il suo quarto anniversario. Brugnato 5Terre Outlet Village, grazie alla sua offerta rafforza il suo ruolo di punto di riferimento per tutti gli appassionati di shopping e non solo dell’area e meta sempre più frequentata dai numerosi turisti provenienti dalle vicine Cinque Terre e dalla Versilia.



Il 2018 si è aperto con performance che confermano il trend positivo: nel primo mese di Winter Sales, l’iniziativa che propone la grande moda a prezzi scontati fino al 70% sul prezzo outlet, Brugnato 5Terre Outlet Village ha registrato un +10% di visitatori e un + 15% di fatturato rispetto al mese di gennaio del 2017. La promozione proseguirà fino al 18 febbraio.



Cresce anche l’offerta dell’Outlet Village, che nel 2017 ha visto l’ingresso di 15 nuovi brand e si appresta ad aumentare ulteriormente. Entro l’estate saranno 5 le nuove aperture, imminenti quelle di New Balance e Superdry sotto l’insegna General Store Sport.



Brugnato 5Terre Outlet Village si conferma inoltre importante fattore di sviluppo economico per tutta la provincia di La Spezia, in grado, come testimoniano i numeri, di generare flussi di visitatori e turisti in continua crescita, con ricadute occupazionali per tutto il territorio. Una sinergia, quella tra Outlet e la Val di Vara, valorizzata dalle numerose iniziative finalizzate alla promozione del territorio, ospitate nel corso dell’anno dal Centro.



L’Outlet Village rappresenta un polo importante non solo per lo shopping e il turismo, ma anche per l’intrattenimento e lo spettacolo. Ricco il calendario di eventi che ogni anno animano le vie e le piazze del Centro, in particolare il festival Shoppin Summer Nights – Racconti d’ autore tra musiche e parole, l’appuntamento con la musica live che ogni estate vede alternarsi sul palco alcuni tra i più importanti artisti del panorama discografico italiano. Nell’estate 2017 la rassegna, giunta alla terza edizione, ha visto la partecipazione di nomi del calibro di Mario Biondi, Riki, Marco Masini e Gianluca Grignani, solo per citarne alcuni, e nelle 10 serate in programma ha fatto registrare affluenze record che hanno portato ad un +20% nelle presenze e ad un +30% nel fatturato, rispetto all’edizione 2016. L’appuntamento con la musica live a Brugnato 5Terre Outlet Village tornerà nell’estate 2018 con la quarta edizione della fortunata rassegna.