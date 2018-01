C´è qualcuno che sta andando a piedi fino a Sanremo per cantare

Liguria - Il comico genovese Carlo Denei, membro dello storico gruppo Cavalli Marci e oggi fra gli autori di Striscia la Notizia, raggiunge il festival della canzone italiana a piedi, dalla sua amata città natale, per presentare il suo disco «L’ora di te».



146 chilometri e una previsione di 8 giorni di cammino non spaventano Carlo Denei, che sceglie un’inedita modalità per presentare il suo album e per raggiungere un nuovo record: eseguire il concerto più lungo del mondo. Il viaggio di Carlo inizierà sabato 3 febbraio 2018 alle ore 11.00 al museo Via del Campo 29 dove sarà presentato il suo secondo CD musicale. Alle ore 14,30 ci sarà la partenza ufficiale da Piazza De Ferrari a Genova.



Carlo non sarà solo in quest’impresa, perché sarà accompagnato da Nicola Ursino, arrangiatore del disco. L’avventura prevede anche una sosta, “rigorosamente musicale “ in tutti i locali , bar e trattorie che richiederanno la possibilità di ascoltare dal vivo i brani di “L’ora di te”. L’obiettivo è riportare la canzone d’autore a contatto con la gente e vivere per le strade liguri l’improvvisazione musicale . Per questo Denei ha richiamato all’adunata attori, cantanti e atleti a sostenerlo per alcune tratte, promettendo di non farsi persuadere a desistere. Nell’album c’è anche un cameo di Ezio Greggio ed Enzo Iacchetti. L’evento sarà seguito sui social e testimoniato da riprese video .



La spedizione dovrebbe giungere al termine sabato 10 febbraio, proprio il giorno della finale del Festival. Chissà che Carlo non riesca ad arrivare proprio sul prestigioso palco dell’Ariston?

Il primo obiettivo resta riuscire ad arrivare a Sanremo a piedi e si aprono le scommesse: ce la farà? Mentre la maggioranza dei colleghi di Denei non ha ancora azzardato un pronostico, i colleghi di Striscia Greggio e Iacchetti lo sfidano sui social: «Non ce la fa, non ce la fa».