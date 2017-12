Capodanno a Chiavari: Pirati dei Caruggi in Piazza Mazzini

Liguria - In occasione dei festeggiamenti per il Capodanno 2018, il Comune di Chiavari ha organizzato due eventi pubblici gratuiti per intrattenere i cittadini nella lunga notte di San Silvestro.



Appuntamento alle ore 22.30 in Piazza Mazzini con I Pirati dei Caruggi, quartetto comico formato da Enrique Balbontin, Andrea Ceccon, Fabrizio Casalino e Alessandro Bianchi, che darà vita ad uno spettacolo di gag e monologhi, caratterizzato da un’ironia tipicamente ligure.

Una serata imperdibile all’insegna dell’umorismo che terminerà con un countdown proiettato sul Palazzo della Cittadella, il tutto accompagnato dopo la mezzanotte da un Open Air Disco del DJ Max Carapellese.



Al Porto Turistico Amm. Gatti dalle ore 22 si esibirà la famosa Orchestra Franco Bagutti, che presenterà uno spettacolo coinvolgente ripercorrendo i più grandi successi musicali della band, a partire dagli anni '50 ad oggi, con un occhio di riguardo per la musica italiana.

Uno spettacolo sia per gli amanti del ballo liscio sia per un pubblico più giovane, grazie a revival e hit del momento. L’amministrazione comunale offrirà a mezzanotte panettone e spumante sia in piazza Mazzini che al Porto.



Infine, dalle ore 00.30 appuntamento in Piazza San Giacomo di Rupinaro con la tradizionale Zabaionata organizzata dagli Ommi de Ruinà.