Chiavari, gli eventi per il 5 e 6 gennaio

Liguria - Venerdì 5 Gennaio ultimo appuntamento con la rassegna Xmas Street a Chiavari: dalle ore 16 nelle vie del centro storico si esibirà la Compagnia Italento in uno spettacolo itinerante molto suggestivo, il Carillon Vivente. Un’idea semplice ma sorprendente: un pianoforte meccanico munito di ruote e motore che vaga sulle note musicali guidato da un settecentesco pianista/pilota, mentre un’eterea ballerina balla sulle punte in tutù.



Un mix di poesia, performance e teatro di strada capace d’incantare gli spettatori, bambini e non. Un’idea che ha visto i protagonisti girare tutto il mondo nelle loro tournèe in Missouri, Belgio, Germania, Danimarca, Finlandia, Olanda, Francia ed Inghilterra. Ultimo appuntamento i festeggiamenti per la Repubblica Francese il 14 Luglio 2017 a Parigi.



Invece, Sabato 6 Gennaio in Piazza Mazzini il Comune di Chiavari ha organizzato, insieme all’associazione Deco Music e Happening Eventi, un pomeriggio di animazione e musica per festeggiare l’Epifania. Dalle ore 15.30 la Befana e lo Spazzacamino distribuiranno calze con dolcetti a tutti i bambini che parteciperanno alla manifestazione (fino ad esaurimento scorte).

L’evento è gratuito.