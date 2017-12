Da Genova a Sanremo a piedi: il comico Denei prepara il `concerto più lungo del mondo`

Liguria - Da Genova a Sanremo a piedi per il "concerto più lungo del mondo": protagonista dell'avventura – riporta l’Ansa - è Carlo Denei, comico genovese dello storico gruppo Cavalli Marci e oggi autore a Striscia la Notizia, che porterà il suo nuovo album, "L'ora di te", a piedi fino alla città dei fiori in occasione del Festival della Musica. "È una scommessa, una provocazione. È il viaggio della trasmutazione di un comico verso la canzone d'autore" si legge nella presentazione.



La partenza da Genova è prevista il 3 febbraio. Raggiungerà Sanremo in nove tappe (Sestri Ponente, Cogoleto, Spotorno, Pietra Ligure, Albenga, San Bartolomeo e Santo Stefano al mare, per un totale di 146 chilometri) dove è previsto un concerto finale.



La spedizione si propone anche di entrare nel Guinness dei primati per "il cantautore che ha eseguito il concerto più lungo del mondo": Carlo Denei infatti si fermerà a cantare una canzone del cd "in ogni bar, trattoria, tabaccheria, polleria e nei locali che lo richiederanno