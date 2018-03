Domenica 11 marzo Simone Cristicchi al Teatro di Sori

Liguria - Simone Cristicchi è il prossimo ospite di Soriteatro con due spettacoli che affrontano lo stesso tema da due diversi punti di vista, un ideale dittico sulla seconda guerra mondiale, avvenimento storico di cui tocca anche gli aspetti più scomodi e delicati. Approccio non episodico né casuale. Nel 2007 il coraggio della denuncia ha portato Cristicchi a vincere il Festival di Sanremo con una canzone sui manicomi, Ti regalerò una rosa (parte del video, tra l’altro, fu girato nei padiglioni in disuso dell’ospedale di Cogoleto). Dalle dimensioni giganti del Teatro Ariston al palcoscenico del Teatro di Sori il risultato non cambia, anzi conferma la vocazione ad andare controcorrente. Cristicchi arriva a Sori domenica 11 marzo (ore 21) con Mio nonno è morto in guerra di cui è autore e interprete (unica data in Liguria); mentre giovedì 19 aprile (ore 21) sarà in scena con il suo testo Marocchinate di cui è autore con Ariele Vincenti, che lo interpreta accompagnato da Marcello Corvino al violino, diretti da Nicola Pistoia.