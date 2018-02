Liguria - Dopo il successo di Palazzo Tursi, Leyla Ziliotto sbarca a Savona giovedì 8 febbraio 2018 alle ore 18 alla Feltrinelli in via Astengo 9 dove presenterà il suo romanzo "Mia madre mi odia" .



L'evento sarà moderato dalla nota giornalista televisiva Anna Chieregato .



Il libro, nato nel 2017 come un'opera autoprodotta e già presentato all'interno della libreria del titolare Paolo Schiavi l'anno scorso, è stato successivamente acquisito dalla Casa editrice Tabula Fati, abruzzese, che lo ha ripubblicato in una nuova veste editoriale e grafica, distribuendolo in tutta Italia, da Nord a Sud.



Con lo stesso gruppo editoriale la Ziliotto ha pubblicato un racconto all'interno di un altro libro (dal titolo "Inconsolabili") presentato al Feltrinelli Point tre mesi fa ed occasione in cui erano intervenuti anche il sindaco cittadino, Ilaria Caprioglio, l'addetto Stampa Cristiano Bosco e il giornalista della Stampa e delegato del CONI Roberto Pizzorno, aprendo così un interessante dibattito socio-culturale.



Il libro nasce con l'intento di dare voce a realtà poco convenzionali, a dolori solitari e apparentemente inconcepibili come l'odio di una madre nei confronti dei propri figli. È un libro che fa riflettere sull'assurdità di taluni stereotipi moderni, come quello secondo cui la violenza è una prerogativa esclusivamente maschile, ma anche su altre tematiche attuali come l'integrazione, spesso forzata, di elementi culturali difficilmente assimilabili all'interno della realtà occidentale, l'esterofilia intesa come dovere, la generalizzata perdita di valori e identità, i figli ostaggio di una società assente e muta dinanzi ai loro bisogni.



Ma, di sicuro, ci sarà spazio anche per qualche sorriso, perché il tema delle bocce femminili, per esempio, trattato in più di un capitolo del libro con toni ironici e divertenti, sarà anch'esso protagonista dell'evento.



Il libro verrà presentato successivamente a Genova, ma anche fuori dalla Liguria: sono previste infatti presentazioni a Bologna, Torino e Milano.