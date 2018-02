Gioacchino Costa in concerto a Bogliasco

Liguria - La prima stagione di TEATRINGîO, per la rassegna di giovedì musicali "GIOVEinMÌ", prenderà il via con la voce ligure di Gioacchino Costa, il 15 febbraio alle ore 21. La Sala Bozzo di Bogliasco (GE), ospiterà il giovane cantautore che presenterà il suo nuovo album dal titolo "Sottopelle-Sottoterra", un mondo tra il folk e la musica d'autore in cui Costa si lascia affascinare dalle letture blues e dalle melodie delle ballad americane. Un lavoro in cui racconta i cosiddetti "mali moderni" che nascono dal confronto tra una società semplice, terrena, con quella attuale. Un universo in cui si insinua il concetto di "affollata solitudine" per dirla alla Pessoa.



"Sottopelle-Sottoterra" è un disco cantautorale ricco di contaminazioni – prodotto dalla OrangeHomeRecords di Raffaele Abbate – che attraversa la scuola genovese ma con un bagaglio di ascolti disparati, che è stato presentato in anteprima al Teatro Cantero di Chiavari registrando un inaspettato sold out. In quell'occasione a salire sul palco con Costa, tra gli altri, il chitarrista Armando Corsi, incontro importante per la carriera del giovane autore. In "GIOVEinMÌ" alla Sala Bozzo (Largo A. Skrjabin), Gioacchino Costa verrà accompagnato da Marco Cravero alla chitarra elettrica, Francesco Olivieri al basso e Gianka Gilardi alla batteria