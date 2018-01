Giovedì 18 gennaio «La leggenda del Rex» al Teatro di Sori

Liguria - La Stagione 2017/2018 di Soriteatro prosegue giovedì 18 gennaio al teatro di Sori con il consueto doppio appuntamento. Lo spettacolo La leggenda del Rex - Dal Nastro Azzurro a Fellini. Un viaggio nel mito, infatti, è preceduto alle 19,30 (nel foyer, ingresso libero) dal ciclo Sorilegge: questa volta sarà Andrea Antonna a presentare alcuni brani de Il cammino immortale di Jean-Christophe Rufin, spiegando perché è diventato il suo libro del cuore. La serata prosegue in sala alle ore 21 con il racconto teatrale La leggenda del Rex – Dal Nastro Azzurro a Fellini. Un viaggio nel mito di e con Massimo Minella accompagnato da Franco Piccolo alla fisarmonica, nell’ambito della Stagione organizzata da Teatro Pubblico Ligure, diretto da Sergio Maifredi.



La leggenda del Rex - Dal nastro azzurro a Fellini. Un viaggio nel mito di Massimo Minella è un incrocio di parole, musica e immagini che ha sullo sfondo il più celebre dei transatlantici. Non è storia, ma leggenda. Nel racconto di Minella, giornalista e scrittore, gli anni brevi e intensi della nave dei record scorrono sullo sfondo di un’avventura che sa essere divertente e amara, che sorprende, affascina e ferisce. Fino al tragico epilogo. Ma questa non è la fine o, meglio, non è la fine dell’avventura del Rex che sopravvive al suo affondamento e torna a vivere nell’immaginario collettivo. Sarà la metafora della fuga da una provincia troppo stretta, magistralmente sognata da Federico Fellini, ma anche un veicolo pubblicitario.



Il Rex, la nave più veloce del mondo, conquista del Nastro Azzurro nel 1933. Affascina e strega, tanto che il Regime se ne impossessa e la utilizza come simbolo dell’Italia. Ma il Rex è ovviamente molto di più e la sorprendente bellezza di questo transatlantico scavalca le epoche e le etichette per arrivare intatta fino a noi. In tantissimi si sono confrontati con il mito del Rex, operai e marinai, star e gente comune, militari e uomini e donne della pubblicità. La nave che ha vissuto solo una manciata d’anni ed è diventata immortale nell’immaginario collettivo torna a navigare sul palco di Sori. Scritto e narrato da Massimo Minella, il racconto si avvale come sempre della collaborazione del fisarmonicista Franco Piccolo e di immagini e video d’epoca ricostruiti attingendo agli archivi storici. La leggenda del Rex, nata sotto forma di libro nel 2013 per gli ottant’anni dalla conquista del Nastro Azzurro si è poi evoluta sotto forma di racconto teatrale, arricchito di volta in volta di nuovi contributi. Sarà così anche questa volta, con nuovi immagini e informazioni sul progetto di recupero di quanto ancora resta sui fondali davanti a Capodistria, luogo in cui è affondato il transatlantico.