I Trilli a Portofino per la festa in piazzetta «Firma e Pesta»

Liguria - Domenica 18 marzo a Portofino ci sarà anche il gruppo folk dialettale dei Trilli al gran completo alla grande Festa in piazzetta per il Firma e Pesta, organizzata dal Comune di Portofino.



Dal 1973 simbolo della Liguria e della tradizione, i Trilli non potevano che diventare Pestimonial sostenendo con grande entusiasmo , insieme a tanti loro conterranei, la petizione per far diventare il pesto patrimonio dell'UNESCO.



Sarà una giornata ricca di musica, cabaret e buon cibo che inizierà già a partire dalle ore 10.30. e che vedrà la partecipazione degli chef stellati Ivano Ricchebono e Davide Oldani che prepareranno il Pesto con la partecipazione di venti aspiranti cuochi dell'istituto alberghiero "Marco Polo" di Camogli.



Il concerto più zeneixe che mai dei Trilli è previsto per l'ora di pranzo, intorno alle ore 12.30 e se Giove Pluvio ci verrà a trovare, ci sposteremo al coperto, nel teatrino comunale di Portofino.



Il tutto sarà magistralmente condotto dai comici di Zelig, Fabrizio Casalino e Andrea Carlini.