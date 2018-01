L´Andersen si rinnova, le novità del 2018

Liguria - Con la partecipazione dell'Assessore Ilaria Cavo, la Sala della Trasparenza della Regione Liguria ha ospitato la presentazione alla stampa dell'Andersen 2018. "Come tutti gli anni nel mese di giugno- ha dichiarato L'Assessore Cavo - il Premio Andersen e il Festival Andersen aprono la stagione estiva regionale nell'ambito degli eventi di spettacolo e cultura. In 51 anni di vita il Premio Andersen ha saputo non tradire le aspettative e rinnovarsi, così come il Festival che compie 21 anni.



Un prodotto che si inserisce pienamente nell'azione di rilancio culturale e turistico del territorio, portata avanti da Regione Liguria. Molto positiva quest'anno anche la nuova collaborazione con il Ministero dell'Università e della Ricerca per favorire la partecipazione degli Istituti scolastici alla redazione dei testi creativi che sono la linfa di questa esperienza culturale, un fiore all'occhiello per la Liguria".



Oltre alla partecipazione del MIUR, l'Andersen annovera quest'anno altre importanti novità, così come ha sottolineato la Sindaca di Sestri Levante Valentina Ghio: "Sono passati pochi mesi dalla 50esima edizione di Premio e 20esima edizione di Festival Andersen, un traguardo importante che abbiamo festeggiato con gioia e grande orgoglio, e siamo nuovamente pronti per una nuova edizione dell'evento di punta del nostro calendario di manifestazioni, partendo dalla tradizione e da tutto quello che Andersen rappresenta per Sestri Levante ma con voglia di rinnovamento e crescita. La grande importanza che Premio e Festival rivestono per la nostra città e il giro di boa dello scorso anno ci hanno spinti a pensare a un rinnovamento della manifestazione, rimanendo certamente fedeli al suo spirito ma lavorando concretamente a uno sviluppo al passo con i tempi, perché entrambi continuino a essere eventi attuali, contemporanei e capaci di guardare al futuro. Nuove e importanti collaborazioni, una nuova sezione del concorso per la fiaba inedita dedicata alle graphic novel, una giuria prestigiosa e alcune anticipazioni relative al Festival che fanno presagire una edizione 2018 ricca di emozioni: vi aspettiamo a Sestri Levante dal 7 al 10 giugno 2018".



Il coinvolgimento di alcuni giornalisti di grande esperienza in ambito letterario è parte di un piano di comunicazione volto a riposizionare ulteriormente il Premio letterario e garantire una crescente visibilità agli eventi del Festival, che ne è parte integrante. Il cartoonist Enrico Macchiavello ha sottolineato l'importanza della graphic novel, espressione condivisa da un'ampia platea di pubblico di tutte le età.