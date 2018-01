La Rete dei pescatori di Camogli pronta ad accogliere i «Cuori & Nodi d´amore»

Liguria - «San Valentino... Inamorati a Camogli», iniziativa d'immagine e di promozione turistica, dà vita a molteplici iniziative d'intrattenimento. Importante attrattiva è il Piatto ricordo di San Valentino a Camogli ogni anno dalla diversa immagine, dato in omaggio dai ristoratori durante le giornate dedicata alla festa degli innamorati. Il successo è stato tale da aver innescato nel corso del tempo una vera mania da collezionismo, con scambi di quei piatti collezione ormai considerati quasi introvabili dagli appassionati di questi pezzi. Il Piatto ricordo San Valentino ... innamorati a Camogli Edizione 2018 è firmato da Maria Teresa Di Micco.Notevoli anche gli eventi culturali che attirano l'attenzione di migliaia di artisti, poeti, letterati, scrittori, pittori, fotografi, appassionati del bello, dell'amore, innamorati di Camogli.



Fra questi, i CUORI & NODI D'AMORE, divenuti uno dei principali simboli di San Valentino a Camogli. Una rete in fibra vegetale, tessuta di nuovo, appositamente per San Valentino 2018, dai pescatori di Camogli. Una vera rete da pesca cui annodare un semplice cuore rosso dopo avervi scritto in modo indelebile i propri nomi, una dedica, un pensiero, un ricordo. Un gioco forse, ma per tornare a Camogli e vedere se il cuore c'è ancora, se il nodo resiste alle intemperie del mare, se la vostra storia continua nel tempo ...



Immediatamente visibile dal porticciolo entrando in piazza Colombo, la grande rete è stata stesa da mani gentili ma esperte ai pali di via Al Molo e presto tornerà costellata dai cuori di San Valentino, cuori che la coloreranno con il colore dell'amore. CUORI & NODI D'AMORE, una particolarità di San Valentino ... innamorati a Camogli che solo la Città dai mille bianchi velieri può con orgoglio mettere in mostra, in quanto parte della propria storia e tradizione: la rete della Tonnarella è un patrimonio custodito gelosamente dalla Cooperativa Pescatori di Camogli, una delle più importanti realtà cooperative liguri, fondata nel 1974.