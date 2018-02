Martedì 27 a Sori «La radio racconta» con Sinibaldi e Favetto

Liguria - La radio ha un fascino instancabile, come sanno bene i suoi ascoltatori. Il Teatro di Sori martedì 27 febbraio si trasforma in uno studio radiofonico dove si racconta la storia di un’avventura speciale: lo sviluppo di Rai Radio3, un canale culturale a forte vocazione civile. La Stagione 2017/2018, curata da Teatro Pubblico Ligure con la direzione di Sergio Maifredi, prosegue infatti martedì prossimo alle ore 21 con l’anteprima nazionale di La radio racconta, uno spettacolo ideato dal giornalista scrittore Gian Luca Favetto e dal direttore di Rai Radio 3 Marino Sinibaldi.



Il pubblico sarà accolto dalla voce di Radio 3, diffusa in tutto il teatro in diretta. Dal palcoscenico i due protagonisti della serata sveleranno i segreti nel lavoro di autori, conduttori, tecnici e registi, ripercorrendo la nascita di alcuni programmi culto del canale Rai, di cui si ascolteranno sigle e voci, divenute negli anni veri e propri marchi di fabbrica evocativi di un tema: il cinema per Hollywood Party, i libri per Fahrenheit (inventata da Sinibaldi), l’attualità per Tutta la città ne parla, la lirica per La Barcaccia, la storia delle religioni con Uomini e profeti, il teatro con Piazza Verdi proseguendo con Radio3 Scienza, Radio Tre Suite, le splendide letture ad alta voce (in questo periodo Anna Maria Guarnieri legge Cime tempestose di Emily Bronte).