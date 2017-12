Portofino, un fine anno ricco di eventi così come il 2018

Liguria - Un fine anno ricco di eventi. Portofino si prepara a salutare il 2017 con grandi show e manifestazioni a partire già da domenica 24 dicembre.



Nella magica notte della vigilia di Natale e subito dopo la Messa di mezzanotte. Il 26, alle 16 e 30 toccherà all'Anima Mundi Ensemble: nella chiesa di Divo Martino verranno eseguiti brani classici, composti da Handel, Bach, Corelli, Schubert e Mozart; interpretati dal tenore Marcello Cassinelli e dalla soprano Elisa Martello, accompagnati per l'occasione dal violino di Andrea Cardinale e dall'organo di Alessandro Magnasco.



Il 29 dicembre prenderà vita un laboratorio di cucina presso la tensostruttura installata in Piazzetta: dalle 12 e 30 alle 14 e 30 show cooking diretto dalla chef Federica Dentice di Genova con il Cappon Magro della tradizione sercito su macaron, la zuppetta di lenticchie rosse e curry e pancake di zucca con Chantilly di anacardi e crumble di cacao. Dalle 15 ala 17 sarà poi la volta del Laboratorio - gratuito - per i bambini in cui la decorazione dei cupcake, anche senza glutine, farà divertire i più piccoli.



Sarà invece lo Sport ad animare la giornata di sabato 30 dicembre: pilates alle 17 (per prenotazione telefonare al 3491747713) e creazione al tombolo a cura di Nilde Catania e Giuliana Fabiano per tutto il giorno dalle 10 alle 16.



Il momento forte si vivrà durante la notte di Capodanno. Dopo 17 anni torna la festa in Piazzetta e a partire dalle 23 il Dj Set a ingresso gratuito di Marco Jay farà ballare tutta Portofino. Il primo e il secondo giorno del 2018 la mostra fotografica - sempre all'interno della tensostruttura - sarà esposta per opera di Alberto Girani e Guido Pagliaga mentre il giorno dell'Epifania alle 16 e 30 la Paganini Philarmonic Sextet si esibirà al Teatrino Comunale.



"Un fine anno indimenticabile e un inizio ancora più interessante - spiega Margherita Gimelli, consigliera con deleghe al Commercio - Crediamo molto in questo progetto". Anche Emanuela Morabito, consigliera con deleghe alla Comunicazione e al Marketing, sottolinea: "Erano anni che non si vedevano eventi così per la fine dell'anno".