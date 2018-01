Presentato il volume su alluvioni e frane dal 2005 al 2016

Liguria - Si è svolta questa mattina nella Sala Carige a Genova, la presentazione del volume «EVENTI DI PIENA E FRANA IN ITALIA SETTENTRIONALE NEL PERIODO 2005-2016».



Dal 1970, anno della sua fondazione, l’Istituto di Ricerca per la Protezione Idrogeologica di Torino (I.R.P.I.) del CNR, ha raccolto e classificato preziosi dati pregressi su alluvioni e frane nel Nord Italia, contenuti in documenti redatti dall’inizio del 1800, talora anche nei secoli precedenti. Nell’ottica di continuare questa tradizione e integrare i dati d’archivio, due ricercatori, Fabio Luino e Laura Turconi, con l’aiuto di alcuni giovani geologi, hanno ultimato un’analisi degli eventi avvenuti dal 2005 al 2016. Riunendo decine di migliaia di notizie tratte da pubblicazioni scientifiche, relazioni di Enti territoriali e da notizie di giornali, gli Autori hanno redatto un volume di oltre 500 pagine e 800 immagini: vi sono descritti gli eventi che hanno provocato vittime e danni, supportati da diverse centinaia di dati su piogge, portate dei corsi d’acqua, comuni coinvolti, ecc.



Le regioni più colpite da alluvioni e frane - Al termine della selezione dei dati si sono ottenuti 2.125 luoghi colpiti (record), informazioni censite ed importate sulla cartografia. La loro distribuzione ha messo in evidenza come il Piemonte sia stata la regione maggiormente colpita (513 record censiti, 24% del totale), seguita dalla Liguria (19%, con 413 casi). Questo dato potrebbe essere stato parzialmente influenzato dalla ricchezza dei dati a disposizione al Nord-Ovest, ma è certo che i due gravi eventi piemontesi del maggio 2008 e novembre 2016 hanno incrementato notevolmente il numero di segnalazioni. Rapportando però il numero delle informazioni censite per la superficie di ogni regione, la Liguria risulta quella più frequentemente citata con un dato ogni 13 km2, seguita dal Friuli-Venezia Giulia con uno ogni 42 km2. La Liguria, d’altronde, nel periodo esaminato ha subito tre eventi molto gravi (ottobre 2010 a Genova e Varazze; ottobre 2011 alle Cinque Terre; novembre 2014 a Genova).



Vittime e danni - Le inondazioni e le frane esaminate hanno coinvolto persone, strutture e infrastrutture. Nei 12 anni considerati le vittime sono state 77 di cui 54 per inondazioni di fiumi e torrenti e 23 per frane (di cui una per valanga). Per la prima tipologia sono stati determinanti alcuni eventi, primo fra tutti quello del 25 ottobre 2011 nelle Cinque Terre, ove persero la vita 13 persone (11 in Liguria e 2 in Toscana). Pesante fu anche il tributo che pagò Genova il 4 novembre 2011 con 6 vittime. Il 2011 è risultato l’anno più luttuoso con 22 decessi, 20 dei quali per alluvioni torrentizie molto violente e 2 per modesti crolli rocciosi che colpirono due automobili in transito. Per ciò che riguarda i corsi d’acqua, un ruolo importante lo hanno avuto le colate detritiche lungo i torrenti alpini con 13 vittime in 6 eventi distinti. Il più gravoso in termini di vite umane è stato quello avvenuto a Villar Pellice (TO), nel maggio 2008. Per ciò che concerne, invece, le sole frane, queste hanno causato in totale 22 vittime, 9 delle quali per la modesta frana superficiale che il 12 aprile 2010 colpì un treno in transito in provincia di Bolzano. Le vittime sono state registrate per il 32,5% in Liguria, regione che, come accennato in precedenza, ha subìto alcuni eventi particolarmente gravi: 23 sono state le persone decedute per l’azione di fiumi e torrenti, 2 per frane. Al secondo posto il Trentino-Alto Adige con 14 vittime (18,2%), una sola delle quali nella provincia di Trento.

I fenomeni d’instabilità naturale hanno coinvolto nel 68% dei casi censiti le infrastrutture (di cui il 5% riferito al coinvolgimento di ponti): strade statali, regionali, provinciali e comunali sono state molte volte ricoperte di detrito (esondazioni fluviali e/o torrentizie, colate detritiche, frane superficiali, crolli), altre volte sono state parzialmente o totalmente asportate (frane complesse di piccole/grandi dimensioni); a queste situazioni si aggiungono quelle connesse ai sottopassi, spesso posti in area di esondazione o di potenziale allagamento urbano legato al reticolo idrografico secondario e/o alle canalizzazioni minori. Per il restante 32% dei casi sono state colpite anche le strutture, vale a dire case di civile abitazione, edifici pubblici, attività commerciali ed industriali. D’altronde gli edifici hanno occupato, anno dopo anno, le superfici rimaste ancora disponibili. L’espansione dei centri urbani è avvenuta, in particolar modo a partire dalla metà degli anni ’50 del XX secolo, senza tenere nella dovuta considerazione il rischio connesso alla presenza di corsi d’acqua o di pareti rocciose.