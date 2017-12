Rapallo, cosa fare a Capodanno

Liguria - Ancora musica, spettacolo e allegria a Rapallo per festeggiare la notte più lunga e scoppiettante dell’anno, quella che ci traghetterà dal 2017 al 2018. La grande kermesse di Natale al Mare non poteva certo tralasciare questo appuntamento e allora ecco le proposte per chi trascorrerà il Veglione di San Silvestro nella città rivierasca.



A partire dalle 21.30 all’Auditorium delle Clarisse

Lirica, musica, balletto e prosa, aspettando l'anno nuovo

Lo spettacolo di assoluta qualità, riserverà non poche sorprese e sarà realizzato con la presenza di artisti di tre diverse discipline:

Canto: con il Soprano Hanna Jung ed il Tenore Ivan Ajon Rivas

Musica: al pianoforte il Maestro Enrico Zucca, al flauto il Maestro Andrea Cardinale

Balletto: con i ballerini Livia Ghizzoni e Franco Corsi.

Coreografie di Livia Ghizzoni e la Compagnia Italiana di Teatro e Danza.

Con la partecipazione straordinaria di Luigi Maio

E a mezzanotte, brindisi e rinfresco con gli artisti

La Direzione Artistica sarà del Maestro Roberto Servile

(Biglietto a € 28,00 intero € 25,00 il ridotto, comprendente il brindisi e buffet di mezzanotte) E-mail: info@art-management.it - Sito web: www.art-management.it



Per chi preferisce trascorrere la notte sotto le stelle, invece, l’appuntamento è, a partire dalle 22, presso il Chiosco della Musica per partecipare a Midnight in Rapallo. Anche quest'anno Rapallo offre la consueta festa di Capodanno sul Lungomare: dalle ore 22 presso il Chiosco della Musica, sul Lungomare Vittorio Veneto chiuso al traffico, tre DJ: Bibo Zappettini, Al Rambo dj, Andrea Carretti, più la special guest, Dj Lady Pink ed un vocalist intratterranno il pubblico accorso per trascorrere la mezzanotte all’aperto, con musica moderna e revival, all'insegna dell'allegria. Alle 23.30 brindisi con spumante e panettone aspettando insieme il countdown della Mezzanotte. Ingresso libero