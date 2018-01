Riviera International Film Festival: svelati i primi ospiti

Liguria - Sono Erri De Luca e Cote de Pablo i primi ospiti annunciati del Riviera International Film Festival, la rassegna cinematografica dedicata ai registi under 35. De Pablo, attrice di calibro internazionale salita alla ribalta grazie all'interpretazione dell’agente speciale Ziva David nella serie tv “NCIS – Unità anticrimine”, farà parte della giuria mentre lo scrittore e poeta De Luca, sarà protagonista di un incontro sul rapporto tra cinema e letteratura dal titolo "Parola e immagine in alleanza e in conflitto". «Immagine e parola sono in antica competizione tra loro - sottolinea lo scrittore - Il cinema costituisce una forma della loro possibile alleanza. La letteratura ringrazia».



Dopo il successo della prima edizione, Sestri Levante si prepara ad accogliere per la seconda volta il RIIFF 2018 che grazie a proiezioni, incontri e masterclass (de Pablo ne terrà una su acting, serie tv e teatro) porta in Liguria il meglio del cinema e tantissimi ospiti di prestigio internazionale. «Sono onorata ed emozionata - spiega Cote de Palbo - di far parte della giuria del Riviera International Film Festival e di poter condividere la mia esperienza, in una location così suggestiva come Sestri Levante». Tra le tante novità di quest’edizione, ci sarà una sezione dedicata interamente ai documentari sull'ambiente, che diventerà permanente nella programmazione futura della rassegna. Sarà inoltre proiettato, fuori concorso, “The War in Between”, documentario diretto da Riccardo Ferraris e prodotto da Stefano Gallini-Durante, inserito nella line-up del prossimo Santa Barbara International Film Festival, al via il 31 gennaio.



Nato dalla passione per il cinema e per la Liguria del produttore di Los Angeles Stefano Gallini-Durante, fondatore e presidente dell'appuntamento, e di Vito D'Onghia, cofondatore e direttore esecutivo, il Riviera International Film Festival ancora una volta accende i riflettori sul panorama mozzafiato di Sestri Levante e della Baia del Silenzio, per cinque giorni di proiezioni, masterclass e appuntamenti con registi, attori e produttori di livello mondiale.