Sabato 24 marzo al Teatro Sociale di Camogli «Amati Enigmi»

Liguria - Sabato 24 marzo ore 20.30 al Teatro Sociale di Camogli «Amati Enigmi» diretto e interpretato da Licia Maglietta



Tratto dal singolare romanzo in forma epistolare della Marghieri, che la stessa autrice definiva "una sorta di confessione o dialogo per voce sola", lo spettacolo, prodotto da Fondazione Campania dei Festival, è un'ampia riflessione della scrittrice sulla sua vita passata e sul suo presente di donna, ormai non più giovane, che ha come prospettiva l'avvicinarsi della fine. Con Licia Maglietta, in scena c'è Tiziano Palladino al mandolino; firma le luci Cesare Accetta, i video sono di Massimo Maglietta.



Biglietti €25/€18 – under 26 €15 – under 12 €12