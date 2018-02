Liguria - Sono in testa alle scommesse come favoriti per la vittoria finale, ma Ermal Meta e Fabrizio Moro hanno passato certamente attimi difficili nella serata di ieri.



Preoccupazione da poco scongiurata visto che la direzione del Festival di Sanremo ha spiegato che "l'autore aveva dichiarato la rielaborazione di un suo brano nei termini previsti dalla legge e dal regolamento e il regolamento prevede la possibilità di campionare o utilizzare stralci purché entro un limite del 30 per cento".



Non si può dunque parlare di plagio del brano "Non mi avete fatto niente". Febo, autore con Meta e Moro della canzone, è artefice anche del brano 'Silenzio' cantato nel 2016 da Ambra Calvani e Gabriele De Pascali nella sezione Giovani.



La questione è immediatamente rimbalzata sui social: i fan di Meta e Moro hanno sottolineato fin da subito che nelle interviste rilasciate a Sanremo i due hanno spiegato con chiarezza che il ritornello era già esistente e che il pezzo si è sviluppato da quel ritornello di Febo.