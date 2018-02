Anche in Liguria la colazione di McDonald´s è all´italiana

Liguria - Dopo il grande successo di Caffedì - iniziativa con cui McDonald's ha regalato 1,6 milioni di caffè a migliaia di italiani, McDonald's torna a celebrare il momento della colazione con un appuntamento lungo una settimana: fino al 4 marzo anche in Liguria si potrà gustare la tipica colazione all'italiana (caffè o cappuccino con croissant o dolcetto) a solo 1€.



L'iniziativa firmata McDonald's è un vero e proprio tributo al pasto a cui gli italiani sono più affezionati, la colazione. «Italiani dunque fedeli alla colazione, meglio se dolce e soprattutto 'social'. Non è un caso se su Instagram sia uno dei momenti più condivisi: l'hashtag #breakfast ha raggiunto ormai quasi 69 milioni di post a livello mondiale, che si aggiungono agli oltre 83 milioni che parlano di #coffee, primo nella classifica dei Top Drink Hashtag nel mondo. E in Italia il trend non è da meno. Sono oltre 2 milioni gli Instagrammers che iniziano la giornata dichiarando amore eterno alla #colazione, in particolar modo al #caffè (oltre 1.200.000 di post) e al #cappuccino (più di 4.220.000 di post)».



«Tra questi, non mancano gli italiani che scelgono McCafè per iniziare la giornata. Introdotto per la prima volta nel Bel Paese nel 2005 e oggi presente in 320 ristoranti McDonald's, McCafè è oggi la più grande catena di caffetteria in Italia, il bar all'italiana firmato McDonald's in cui oltre 1 milione di persone ogni giorno sceglie di iniziare bene la giornata».