Appalti Fincantieri, «formazione e lavoro di qualità»

Liguria - E' stato siglato oggi in Regione tra l'Amministrazione, Fincantieri e Cgil Cisl Uil Liguria il protocollo di collaborazione sui temi del lavoro e della formazione. Il protocollo prevede l'apertura di tre sportelli per l'impiego nei siti liguri dell'azienda (Sestri Ponente, Riva Trigoso, Muggiano) dedicati all'incontro tra domanda e offerta di lavoro nell'ambito delle ditte d'appalto. L'operazione assicura maggiore trasparenza in un settore parcellizzato come quello dell'indotto dove è molto alto il turn over delle aziende garantendo l'occupazione in termini di corretta applicazione dei contratti, sicurezza ecc.



Lavoro - «Anche l'occupazione giovanile è tra le finalità del progetto nel quale si prevede l'incrocio tra l'individuazione dei fabbisogni connessi al sistema produttivo e la formazione rivolta ai giovani. Particolare importanza infatti riveste proprio la formazione alla quale è dedicato un intero paragrafo del protocollo nel quale Fincantieri si impegna a collaborare nell'ambito dei percorsi di Istruzione e Formazione Professionale. Formazione di qualità significa per le aziende e per il paese poter competere sui mercati internazionali continuando a garantire occupazione di qualità e reddito per migliaia di famiglie»



Ragazzi - «A margine della firma, Federico Vesigna Segretario Generale Cgil Liguria ha dichiarato "Ci auguriamo che con la firma del protocollo si avvii una proficua fase di collaborazione per gestire posti di lavoro di qualità soprattutto per i giovani. I cantieri liguri hanno lavoro per molti anni e quindi si tratta di creare le migliori condizioni possibili per facilitare l'ingresso nel mondo del lavoro dei nostri ragazzi; per fare questo serve: un sistema dell'istruzione e formazione professionale che dialoghi con il mondo delle imprese, che la Regione Liguria acceleri sull'organizzazione dei servizi per l'impiego, l'impegno di tutti per la stabilizzazione dei rapporti di lavoro».