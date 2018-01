Auto usate in Liguria, Genova prima provincia per passaggi di proprietà

Liguria - «Un mercato vivace che piace sempre più. E' quello delle auto usate in Liguria, che ha registrato nel 2017, rispetto all'anno precedente, un incremento delle vendite del +3,5%. Il prezzo medio delle vetture offerte sul mercato è pari a € 10.670 - un dato inferiore alla media nazionale -, mentre l'età media delle auto in vendita è di 8,5 anni, a testimonianza che oggi l'auto si sostituisce più per necessità. Cosa ricercano gli acquirenti in Liguria? Si fa più attenzione all'aspetto "green", anche se il prezzo medio per le vetture ibride ed elettriche usate si attesti a € 17.450»: questo il quadro che emerge dall'Osservatorio di AutoScout24 (www.autoscout24.it) sul mercato delle auto usate in Liguria nel 2017.



Proprietà - «Secondo l'elaborazione del Centro Studi di AutoScout24 su base dati ACI, nel 2017, rispetto all'anno precedente, i passaggi di proprietà in Liguria sono infatti cresciuti del +3,5%, raggiungendo 68.835 atti. Un dato che posiziona la regione al 13° posto in Italia, ma se si confrontano i dati con la popolazione residente (oltre i 18 anni), con 515,3 passaggi netti ogni 10.000 abitanti passa all'ultimo posto. I passaggi di proprietà aumentano in tutte le province e al primo posto per numerosità troviamo Genova (34.912), seguita da Savona (13.656), Imperia (10.291) e La Spezia (9.975). Ma rispetto alla popolazione residente (oltre i 18 anni), al vertice c'è Savona con 572,3 passaggi ogni 10.000 abitanti. Seguono nell'ordine Imperia (560,3), La Spezia (529,4) e Genova (481,5). Ma cosa accade sul fronte dei prezzi delle auto in offerta sul mercato in Liguria? Sempre nel 2017, il prezzo medio di vendita si attesta a circa € 10.670, un dato inferiore alla media nazionale pari a 12.170€. Per acquistare una vettura, tra le province "più care" troviamo al primo posto Imperia, con un prezzo medio di € 11.580, seguita da Savona con € 10.875 e La Spezia con € 10.810. Nettamente più "economica" Genova con € 9.400».



Auto - «Qual è l'età media delle vetture proposte nella regione? L'età media è di 8,5 anni, un segno evidente che sono tanti i consumatori che pianificano la sostituzione della propria vettura per necessità più che per "sfizio" e voglia di cambiare. Cosa cercano gli acquirenti in Liguria? Aumenta l'attenzione nei confronti di vetture usate ecologiche e orientate ai bassi consumi, con una crescita delle richieste nel 2017, rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente, del +31%. Questo nonostante il prezzo medio per le vetture ibride ed elettriche usate si attesti a € 17.450. Per quanto riguarda i modelli "green" più ricercati, ai primi posti troviamo la Toyota Auris e la Peugeot 508». «Dall'Osservatorio di AutoScout24 sono emersi aspetti interessanti per quanto riguarda il mercato delle auto usate in Italia e in Liguria – afferma Tommaso Menegazzo, Responsabile del Centro Studi di AutoScout24 – Un mercato vivace, che ci fa guardare con estremo ottimismo all'anno in corso, e in cui l'attenzione ai consumi e all'impatto ambientale inizia a essere una leva determinante nelle scelte dei consumatori. Tuttavia, se da un lato il calo dei prezzi registrato a livello nazionale, seppur leggero, offre interessanti opportunità agli acquirenti, dall'altro l'età media delle auto in vendita resta ancora alta, un dato che mostra come la vettura oggi si sostituisca prevalentemente per necessità».