Bando over 60, il plafond si estende per finanziare tutti i progetti

Liguria - «Per dare la necessaria copertura finanziaria a tutti i progetti presentati dai Comuni, Unioni di Comuni ed enti Parco, e giudicati ammissibili, come ci eravamo impegnati, abbiamo provveduto a implementare con 900mila euro i fondi destinati ai cantieri scuola e lavoro per gli over 60»: lo annuncia l’assessore regionale alle Politiche attive del lavoro Gianni Berrino, dopo l’approvazione, da parte della giunta regionale, dell’implementazione del plafond per il bando regionale dedicato agli over 60 (linea C del Piano over 40 cantieri scuola-lavoro), che si è chiuso il 30 aprile.



«Inizialmente – spiega l’assessore Berrino – avevamo previsto uno stanziamento di 564mila euro, ma, viste le richieste di contributi per un totale di oltre 1,7 milioni di euro per 81 progetti e 177 lavoratori coinvolti, siamo riusciti a reperire le risorse necessarie alla copertura di tutti i progetti ammissibili. La risposta ottenuta dal territorio ha confermato che il bando abbia dato un’adeguata risposta a quei disoccupati ‘adulti’ che hanno maggiore difficoltà a essere ricollocati sul mercato del lavoro e traguardare la meritata pensione oltre che un supporto ai Comuni ed enti locali nei lavori di pubblica utilità». La misura, varata a novembre 2016, è finalizzata ad accompagnare alla pensione persone con più di 60 anni, rimaste senza lavoro, attraverso l’impiego in lavori di pubblica utilità nei Comuni, con particolari agevolazione per quelli di piccole dimensioni, con meno di 3mila abitanti