Cresce l’occupazione a Genova e in Liguria

Liguria - «Dopo un 2015 di sostanziale stasi, il 2016 e il 2017 hanno portato quasi 30 mila posti di lavoro in più in Liguria, più della metà dei quali in provincia di Genova»: è emerso dall'analisi dei dati forniti dall'Inps al Registro delle Imprese relativi al numero degli addetti nelle localizzazioni liguri, vale a dire in tutti i luoghi (laboratori, officine, stabilimenti, ecc) in cui le imprese esercitano la propria attività, a partire dal 2014.



Crescita - «L'analisi di questi nuovi dati, curata dall'ufficio studi della Camera di Commercio, consente di tracciare uno spaccato del mercato del lavoro in Liguria tra il 2014 e il 2017, ed è un quadro positivo - ha detto il presidente Paolo Odone - perché ne viene fuori una crescita degli addetti che nasce dalle imprese genovesi e liguri e da imprese di altri territori che hanno stabilimenti o esercizi in Liguria».



Settori - Sorprende l’affermazione delle imprese che operano nel campo dell’istruzione (scuole private ma anche scuole di lingua e formazione professionale e culturale) la cui forza lavoro – l’1% del totale – nei tre anni è cresciuta del 40% in Liguria e più del 42% a Genova. Al secondo posto la sanità, che in Liguria (+18,5%) e a Genova quasi del 25%. Terzo posto le attività sportive e artistiche che superano il 18%. Nei macrosettori un’altra sorpresa è il buon andamento del commercio, che nonostante l’emorragia di imprese vede gli addetti crescere, nei 3 anni, del 4% in regione e del 5,5% nel capoluogo. Buona la performance dell’occupazione nel settore turismo e ristorazione, +17,5% in Liguria e quasi 14% a Genova. «Il turismo è una conferma – ha detto il segretario generale della Camera di Commercio Maurizio Caviglia – meno immediato è il fatto che questo movimento abbia creato anche nuova occupazione. Anche la logistica sta creando nuova occupazione, con +7,9% a Genova e + 5,5% in Liguria: il porto ha ripreso a essere la locomotiva della nostra economia”. L’occupazione nella manifattura cresce (2%) in Liguria ma scende a Genova (-1,5%) e in provincia (-0,5%). Il lavoro in agricoltura, infine, aumenta a livello regionale (4,4%) ma diminuisce in provincia (quasi -7%) e addirittura crolla nel territorio del Comune di Genova (-26,6%), nonostante la buona performance del comparto del basilico».