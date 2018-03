Gli agricoltori incontrano Toti: «Chieda lo stato di calamità per neve e gelo»

Liguria - «Chiedere lo stato di calamità naturale per i danni creati alle produzioni dopo l'ondata di gelo che si è abbattuta in Liguria»: è l'appello lanciato da Confagricoltura al presidente della Regione Liguria Giovanni Toti durante un incontro avvenuto oggi.



«La richiesta - si legge in una nota dell'associazione dei produttori agricoli - arriva in base alla prima conta dei danni che da Ventimiglia a Sarzana hanno riguardato tutto il territorio ligure e tutte le produzioni in campo». «Da parte del governatore - continua Confagricoltura - è arrivata la conferma che le strutture preposte della Regione, a partire dall'assessore Raul Giampedrone, e nelle prossime ore anche quello all'agricoltura Stefano Mai, si sono già attivate per il monitoraggio sul territorio degli areali colpiti, per sincerarsi, in prima battuta, della presenza delle condizioni di 'dimensione' previste dalle norme in materia. E' chiaro, purtroppo, che il quadro andrà aggiornato nei prossimi giorni».