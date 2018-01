I balneatori liguri di Cna si riuniscono a Sestri Levante

Liguria - «Tutela del legittimo affidamento delle attuali imprese, evidenze solo per nuove iniziative imprenditoriali su aree ancora assentibili, lungo periodo transitorio al fine di verificare con esattezza, attraverso una ricognizione su scala nazionale, la disponibilità della risorsa per nuove iniziative imprenditoriali e finalizzata a dimostrare la non applicabilità dell'art.12 comma 1 della Direttiva Servizi e dell'art. 49 TFUE in modo da scongiurare aste ed evidenze pubbliche per il vigente comparto: la risorsa spiaggia non è scarsa e resta garantita la libertà di stabilimento per nuove iniziative imprenditoriali. Rivedere i criteri di stima dei canoni pertinenziali superando gli attuali valori OMI, al fine di rendere il pagamento sostenibile da parte di centinaia di imprese del settore balneare»: questi i temi e le istanze di CNA Balneatori su cui gli operatori liguri si confronteranno in assemblea per fare il punto sullo stato della vertenza che li vede opposti, ormai da anni, alla applicazione alle attuali concessioni demaniali marittime della “direttiva servizi”, la cosiddetta “Bolkestein”.



Non solo, si affronterà il tema delle leggi regionali approvate dalla Liguria che rappresentano un ulteriore importante riscontro dell'iniziativa sindacale di CNA Balneatori messa in campo su tutto il territorio nazionale affinché si affermi la continuità aziendale e si scongiurino definitivamente aste e procedure concorsuali per le attuali imprese che hanno investito nella propria azienda, realizzato il proprio lavoro, valorizzato la propria impresa capitalizzando nel tempo il suo valore, confidando nel regime giuridico vigente, posto in essere da specifiche norme dello Stato italiano.



L’invito è aperto a tutti: titolari di imprese, ovviamente, ma anche rappresentanti delle forze politiche che a vari livelli compongono e si candidano a comporre le istituzioni e gli enti locali.

Il programma della Assemblea e gli interventi sono contenuti nella locandina allegata che prevede i saluti istituzionali del Sindaco di Sestri Levante Valentina Ghio, del Presidente CNA Liguria Massimo Giacchetta e del Presidente CNA Genova Paola Noli e gli interventi di Alessandro Riccomini, Portavoce CNA Balneatori Liguria, degli avvocati Roberto Righi, Foro di Pistoia e Ettore Nesi, Foro di Firenze, di Marco Scajola, Assessore Regionale al Demanio e le conclusioni di Cristiano Tomei, Coordinatore nazionale CNA Balneatori.