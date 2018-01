I barman del Bergese promuovono la Liguria e le sue aromatiche

Liguria - Prove generali al Museo Luzzati di Genova del grande evento internazionale che vedrà impegnati chef, food blogger, opinion leader e gourmet nella promozione in Italia ed all'estero del mix CIBO, ARTE E CULTURA, con protagonisti, con i loro cocktail ai profumi di Liguria, i barman e barlady del "Bergese": Simone Padalino, Mattia Sangerardi, Domenico Perrone, Lucia Scotto, Beatrice Dallaglio, Martina Germano, Alice Gonella, Davide Dozella, Michelle Zampardo e Jessica Di Bernardi.



Le linee guida adottate per creare comfort dink sono state la sostenibilità e la territorialità. Seguendo l'aspetto officinale del timo, della salvia, del rosmarino e del basilico hanno svolto, sotto la guida dei docenti Giovanni Falcone e Gianluigi Cupito, una ricerca attraverso i miti e i cerimoniali che per generazioni hanno tramandato consuetudini e rituali curativi.



La ricerca-azione è andata oltre ai normali infusi, decotti, impacchi e cataplasmi; infatti, guidati dai testi del guru Dave Arnold e Brad Thomas Parsons, hanno sperimentato ed ottenuto tinture alcoliche, bitter rapidi e sciroppi home made di ottima qualità senza tralasciare la sicurezza alimentare.



Ecco quindi che le basi per i cocktail sono diventate bitter ottenuti per nitro infusione, vodka aromatizzata al burro Latte Tigullio e per nitro infusione al timo e numerosi sciroppi.



I prodotti usati sono tutti made in Liguria quindi, oltre alle erbe sacre, non potevano mancare marchi storici e non della nostra regione: l'amaro e il bitter Santa Maria al Monte, la vodka ed il gin 100% bio dell'Azienda Origine Green Spirits e Ò Bagascio dell'azienda Bruzzone.



Per l'evento è nato un po' per caso, un po' per studio, un po' per curiosità il "Bitter Bergese", un amaro rapido fatto per nitro infusione: una tecnica sviluppata usando il sifone cream iSi e il protossido di azoto, un gas anestetico solubile in acqua, in etanolo e nei grassi, e dall'aroma dolciastro, conosciuto come gas esilarante o azoto. Durante le infusioni rapide, il protossido di azoto si scioglie nel liquido e lo costringe sotto pressione a penetrare nel solido, da cui, una volta entrato, estrae gli aromi. Dopo poco tempo si rilascia la pressione e il protossido va in ebollizione, facendo fuoriuscire il liquido a quel punto aromatizzato dall'elemento solido. È stata fatta una nitro infusione a caldo per andare a estrarre le sostanze amare tipiche del bitter. La ricetta del Bitter Bergese? Come tutti i bitter è tenuta gelosamente segreta.



I cocktail sono stati realizzati usando il concetto del mixologist di fama mondiale Antonio Parlapiano, inerente le rivisitazioni (twist) di cocktail classici in maniera orizzontale, diagonale e verticale.



Le ricette dei cocktail "ai profumi di Liguria" per 2018 anno del cibo italiano nel mondo sono:



- C4:4,5cl gin Gino, 1,5 cl grappa, 1cl bitter Bergese, 1 tea spoon di sciroppo di miele, 2 tea spoon home made al rosmarino.



- Rouge:3cl gin Gino, 2cl bitter Santa Maria al Monte, 2cl Ò Bagasco, 2,5cl home made al timo.



- Broken heart:2,5cl home made al rosmarino, 1 dash di amaro Santa Maria al Monte, 3,5cl gin Gino, 2cl cacao white.



- Green soul: 2/1,5cl home made al basilico, foglie di basilico, 2,5cl gin gino, 1,5cl bitter Bergese.



- Il duca:4cl gin Gino, 2cl Ò bagasco, 2 dash amaro Santa Maria al Monte, 2,5cl home made alla salvia.



- Liguria fashioned: 2 dash Santa Maria al Monte, 4,5 cl di vodka al burro e timo, 2,5 cl home made al timo.