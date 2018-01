Il consorzio turistico delle Valli del Parco dell´Aveto aderisce a «Liguria Together»

Liguria - «Una regione di terra e di mare, di montagne che abbracciano la costa: questa è la ricchezza della Liguria, un patrimonio di bellezza che si declina in una variegata offerta turistica per accontentare le tante esigenze del turista in tutte le stagioni: dalla famiglia allo sportivo, da chi cerca una pausa relax o un soggiorno culturale a chi vuole provare forti emozione dello sport outdoor, da chi è appassionato di natura all’amante dei prodotti locali e delle specialità gastronomiche»: è per promuovere con più efficacia tutti questi valori e rafforzare l’offerta turistica, accrescendo la visibilità del nostro territorio anche sui mercati esteri, che il Consorzio “Una montagna di accoglienza nel Parco”, da oltre 8 anni impegnato con i suoi quasi cento soci nella promozione turistica unitaria delle Valli del Parco dell’Aveto, ha aderito a Liguria Together, consorzio che raggruppa una cinquantina di aziende tra strutture ricettive, tour operator e fornitori di servizi turistici della Riviera di Levante e di Ponente.



«La neonata collaborazione, che arricchisce con le proposte del nostro entroterra (il primo ad entrare nella partnership!) le offerte costiere già sviluppate da Liguria Together, con l’obiettivo comune di sviluppare un prodotto turistico qualificato e attraente, capace di intercettare nuovi flussi turistici anche dai mercati stranieri, ha già portato i primi frutti: la partecipazione del nostro Consorzio alla BIT di Milano dall’11 al 13 febbraio, e a “DiscoverItaly - Meeting Suisse& Europe”, il workshop B2B per far incontrare la domanda e l’offerta e far conoscere le opportunità di soggiorno ai mercati della Svizzera e del Centro e Nord Europa, che si terrà a Sestri Levante nel prossimo mese di febbraio e che vede anche l’attiva partecipazione di Liguria Together. Ma queste saranno solo le prime di una serie di iniziative che ci vedranno insieme protagonisti a fiere ed eventi in Italia e all’estero, per raccontare i territori delle Valli del Parco dell’Aveto e della Riviera ligure fuori dai confini della nostra regione».