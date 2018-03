Il mercato immobiliare in Liguria, il punto di Guidavalorecasa

Liguria - Dopo anni di crisi e una timida ripresa nel 2016, nel 2017 inizia a consolidarsi un trend positivo per il mercato immobiliare in Liguria: a fotografare la tendenza è la Guidavalorecasa, l’indicatore elaborato dalla Fiaip Liguria, la cui undicesima edizione è stata presentata nei giorni scorsi nella Sala della trasparenza del Palazzo della Regione a Genova.



Un pubblico numeroso composto prevalentemente da addetti ai lavori si è presentato all’appuntamento, per conoscere l’andamento delle dinamiche del mattone dello scorso anno, illustrate da un relatori d’eccezione: sono intervenuti, fra gli altri, il presidente regionale Fiaip Matteo Montanari, la presidente del collegio provinciale Fiaip della Spezia Valeria Ricci, il segretario nazionale Fiaip Fabrizio Segalerba, il governatore della Liguria Giovanni Toti, l’assessore regionale all’urbanistica e alle politiche abitative Marco Scajola, l’assessore ai lavori pubblici del Comune di Genova Paolo Fanghella e il professore di politica economica dell’ateneo genovese Marco Mazzoli.



Guidavalorecasa è stata stilata prendendo in considerazione le rilevazioni relative ai 234 comuni liguri, evidenziando come la discesa dei prezzi degli immobili e le migliori condizioni dei prestiti mediante mutuo ipotecario abbiano favorito l’incrocio domanda/offerta, complice il cauto ottimismo che ha spinto gli acquirenti a guardare nuovamente alla casa come bene rifugio.