La squadra di Liguria Toghether alla Bit di Milano

Liguria - Liguria Together, realtà ormai consolidata nel mondo della promozione turistica, si è presentata alla Bit di Milano con obiettivi sempre più ambiziosi e di ampio respiro. Più di 50 operatori, da Imperia a La Spezia, che collaborano tra loro per un unico scopo;

uno stand di 80 mq, interamente dedicato alla promozione delle bellezze e delle specialità liguri.



500 appuntamenti con buyer ed operatori del settore provenienti da tutto il mondo sono stati gestiti con professionalita' e competenza dagli esponenti del turismo ligure. Protagoniste alla Bit di Milano sono state, in particolar modo, Lavagna e Chiavari, che, in sinergia, hanno organizzato e realizzato un impeccabile catering, deliziando buyer e pubblico con i sapori ed i profumi tipici liguri.



Grande soddisfazione nasce dalla rinnovata collaborazione tra Liguria Together, Regione Liguria e Agenzia in Liguria: due stand, uno a fianco dell'altro, uniti dal ponte #lamialiguria, una sinergia proficua tra pubblico e privato, di cui essere particolarmente orgogliosi. Afferma Francesco Andreoli, presidente di Liguria Together: " Alla Bit, sono state gettate le basi di una visione globale e condivisa della promozione turistica ligure: operatori privati ed enti pubblici uniti per continuare, in maniera sempre più efficace, ad affermare la Liguria nel mondo come meta turistica importante".