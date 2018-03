Leonardo e cyber security, un milione dalla Regione via Ue

Liguria - Stanziato dalla giunta regionale, su proposta dell’assessore regionale allo Sviluppo economico Edoardo Rixi, un milione di euro di fondi Por Fesr Asse 1 Ricerca Innovazione per il progetto Galileo Ground Segment Public Regulated Service di Leonardo.



«I fondi attivati dalla Regione – spiega l’assessore Rixi – corrispondono al 5% del progetto che vale 20 milioni di investimenti. A breve sarà sottoscritto un accordo tra Regione, azienda e Mise per la realizzazione del progetto che consiste in un nuovo sistema di geolocalizzazione per la cyber security. Il cofinanziamento a questo progetto, fortemente innovativo, segue quello sottoscritto e presentato pochi giorni fa per la ‘Torre faro’ di Ansaldo Energia. Pensiamo che sostenere l’innovazione sia imprescindibile per ridare a Genova e alla Liguria un ruolo di primo piano nello sviluppo industriale del Paese».