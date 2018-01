Lotteria Italia, come è andata in Liguria?

Liguria - Nessun biglietto vincente sopra i 50mila euro in Liguria. Tra Ortonovo e Ventimiglia non sono stati venduti tagliandi fortunati, né per i premi di prima categoria, né per quelli di seconda e terza.

L'estrazione delle serie vincenti per l'edizione 2017-2018 che si è svolta ieri ha premiato il Lazio, dove oltre al primo e al quinto tagliando fortunato sono stati venduti anche altri 16 premi da 50mila euro.



Il primo premio da cinque milioni di euro è stato vinto ad Anagni, comune di circa 20mila abitanti in provincia di Frosinone. A Milano il biglietto abbinato al seconda premio, in provincia di Torino due superpremi da 1,5 e 1 milione di euro. A Roma il quinto premio da 500mila euro.